МИД Белоруссии объяснил, к чему приведет нападение на Союзное государство

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запад знает, что нападение на Союзное государство приведет к немедленному ответу и тяжелым последствиям, заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета.

"Они (западные страны - ред.) отлично знают, что мы подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям", - заявил он в интервью телеканалу RT.