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МИД Белоруссии объяснил, к чему приведет нападение на Союзное государство - РИА Новости, 29.06.2026
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13:07 29.06.2026 (обновлено: 13:20 29.06.2026)
МИД Белоруссии объяснил, к чему приведет нападение на Союзное государство

МИД Белоруссии: нападение на Союзное государство приведет к тяжелым последствиям

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад осознает, что нападение на Союзное государство приведет к немедленному ответу.
  • Использование любого вооружения против Союзного государства может привести к серьезным последствиям.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запад знает, что нападение на Союзное государство приведет к немедленному ответу и тяжелым последствиям, заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета.
"Они (западные страны - ред.) отлично знают, что мы подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям", - заявил он в интервью телеканалу RT.
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