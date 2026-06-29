В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало сообщение "Верхосок"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Верхосок».
- Первое сообщение за день зафиксировано в понедельник в 15:34 мск.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сообщение "Верхосок" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение за день зафиксировано в понедельник в 15.34 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Верхосок".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
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