Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдонского турнира, победив Теодару Костович из Сербии со счетом 6:2, 6:3.
- Во втором раунде Соболенко сыграет с победительницей матча между Александрой Олейниковой (Украина) и Маккартни Кесслер (США).
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Медведев вышел во второй раунд Уимблдона
Вчера, 19:57
Во втором раунде соперницей Соболенко будет победительница матча Александра Олейникова (Украина) - Маккартни Кесслер (США).
Результаты других матчей:
Наоми Осака (Япония, 14-й номер посева) - Эльза Жакмо (Франция) - 6:1, 7:5;
Ива Йович (США, 16) - Жаклин Кристиан (Румыния) - 7:6 (7:1), 6:0;
Энн Ли (США, 28) - Зейнеп Сенмез (Турция) - 5:7, 6:1, 4:6;
Лейла Фернандес (Канада, 22) - Джанис Тьен (Индонезия) - 1:6, 6:7 (3:7).