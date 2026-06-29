В Словакии 171 человека госпитализировали из-за жары

"Спасатели за последние три дня зарегистрировали 308 тепловых коллапсов, 171 человек был транспортирован в больницы. Жара сегодня достигнет своего пика, на большей части территории действуют предупреждения третьей ступени (максимальный уровень опасности - ред.), ожидается, что температура достигнет 40 градусов", - говорится в сообщении издания в понедельник.

По данным спасателей, чаще всего причиной тепловых ударов становится не сама жара, а комбинация факторов, когда люди игнорируют питьевой режим, находятся на улице в самые жаркие часы, занимаются тяжелой физической активностью или употребляют алкоголь, который усиливает обезвоживание.