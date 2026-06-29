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В Словакии 171 человека госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 29.06.2026
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17:54 29.06.2026 (обновлено: 17:55 29.06.2026)
В Словакии 171 человека госпитализировали из-за жары

В Словакии 171 человека госпитализировали за три дня из-за жары

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФонтаны
Фонтаны - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 170 человек в Словакии были госпитализированы за последние три дня из-за жары.
  • Спасатели зарегистрировали 308 тепловых коллапсов за последние три дня.
БРАТИСЛАВА, 29 июн - РИА Новости. Больше 170 человек в Словакии были госпитализированы за последние три дня из-за жары, которая держится в республике, сообщило словацкое издание Denník N.
"Спасатели за последние три дня зарегистрировали 308 тепловых коллапсов, 171 человек был транспортирован в больницы. Жара сегодня достигнет своего пика, на большей части территории действуют предупреждения третьей ступени (максимальный уровень опасности - ред.), ожидается, что температура достигнет 40 градусов", - говорится в сообщении издания в понедельник.
По данным спасателей, чаще всего причиной тепловых ударов становится не сама жара, а комбинация факторов, когда люди игнорируют питьевой режим, находятся на улице в самые жаркие часы, занимаются тяжелой физической активностью или употребляют алкоголь, который усиливает обезвоживание.
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