СК возбудил дело после пропажи туристки в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристки, унесенной течением реки Ай в Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Как уточнили в управлении, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.