СК возбудил дело после пропажи туристки в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области туристку унесло течением во время сплава по реке Ай.
- Тургруппа не регистрировала свой маршрут.
- СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи туристки, унесенной течением реки Ай в Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК РФ по региону.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя туристка ударилась веслом о камни, перевернулась, и сильное течение реки унесло ее. Спасатели продолжают поиски девушки. Как пояснили РИА Новости в региональном главке МЧС, тургруппа не регистрировала свой маршрут.
"В Челябинской области следователем СК России возбуждено уголовное дело по сообщению из соцмедиа о происшествии во время сплава по реке Ай", – говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.