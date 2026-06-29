Российская амфибийная система "Меридиан" прошла испытания на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа «Меридиан» прошла комплекс испытаний на открытой воде.

Исследования показали хорошую устойчивость летательного аппарата на всех режимах движения и во всем диапазоне изменения положения центра тяжести.

Основная задача «Меридиана» — перевозка грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы и экологический мониторинг.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа "Меридиан" прошла комплекс испытаний на открытой воде, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "ЦАРС".

Единственная в России беспилотная воздушная система амфибийного типа "Меридиан" создается АО "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке министерства промышленности и торговли России.

"Динамически подобная модель первой российской амфибийной беспилотной авиационной системы самолетного типа "Меридиан" прошла комплекс испытаний на открытой воде. Аппарат проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре для оценки характеристик посадки на воду, динамики приводнения, оценки курсовой устойчивости при движении по воде. При испытаниях на различной скорости катапультирования модели измеряли перегрузки в центре масс и носовой части модели, а также длину пробега модели по воде и характер приводнения", - говорится в сообщении.

Согласно заключению, исследования показали хорошую устойчивость летательного аппарата на всех режимах движения и во всем диапазоне изменения положения центра тяжести. Испытания динамически подобной модели на катапульте подтвердили все основные выводы, сделанные на основе ранее проведенных в лаборатории буксировочных испытаний. В частности, пробеги модели по воде происходили без потери устойчивости глиссирования. Дистанция и время пробегов модели согласуются с результатами расчетов.

Опытный летный образец, агрегаты и детали которого находятся в производстве АО "ЦАРС", будет построен с учетом рекомендаций специалистов ФАУ "ЦАГИ" в части гидродинамики, после чего он приступит к предварительным и сертификационным испытаниям.