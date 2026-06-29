В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменили спустя 15 минут после объявления.
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил региональный оперштаб.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 17.55 мск, спустя 15 минут угрозу отменили.
"Отбой ракетной опасности в Белгородской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
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