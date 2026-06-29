Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности стрельбы в Штаде - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 29.06.2026
Появились подробности стрельбы в Штаде

Focus: соцработники стали жертвами стрельбы в Штаде

© REUTERS / NEWS5Полицейские на месте стрельбы в Штаде
Полицейские на месте стрельбы в Штаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / NEWS5
Полицейские на месте стрельбы в Штаде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли шесть социальных работников.
  • Причиной преступления, по предварительным данным, стал конфликт об опеке над трехмесячной дочерью главного подозреваемого.
  • Вместе с главным подозреваемым полиция задержала двух женщин из его окружения.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Все шестеро убитых в результате стрельбы в немецком городе Штаде были социальными работниками, причиной преступления стал, по предварительным данным, конфликт вокруг прав опеки над грудной дочерью главного подозреваемого, сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
Ранее издание сообщало, что главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Калифорнии произошла стрельба в библиотеке, погибли два человека
23 июня, 11:25
"Все погибшие — сотрудники учреждения (центра матери и ребенка - ред.) или службы по делам несовершеннолетних", - говорится в публикации.
Среди шестерых погибших четыре женщины и двое мужчин, уточняет издание.
Как сообщили в полиции, причиной преступления, вероятно, стал конфликт об опеке над трехмесячной дочерью главного подозреваемого. По словам представителя полиции, мужчина пришел в центр матери и ребенка в назначенное для встречи время, где между ним и социальными работниками возник спор. Однако каким именно образом он перерос в стрельбу, следствию пока не ясно.
Вместе с главным подозреваемым полиция задержала двух женщин из его окружения, одна из которых является матерью ребенка. Степень их вовлеченности в произошедшее и возможная роль в попытке побега с места преступления устанавливаются в рамках следственных действий.
Сотрудники полиции Нью-Йорка на месте стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
19 июня, 01:08
 
В миреГерманияFocus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала