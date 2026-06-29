Появились подробности стрельбы в Штаде

Как сообщили в полиции, причиной преступления, вероятно, стал конфликт об опеке над трехмесячной дочерью главного подозреваемого. По словам представителя полиции, мужчина пришел в центр матери и ребенка в назначенное для встречи время, где между ним и социальными работниками возник спор. Однако каким именно образом он перерос в стрельбу, следствию пока не ясно.