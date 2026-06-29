Появились подробности стрельбы в Штаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли шесть социальных работников.
- Причиной преступления, по предварительным данным, стал конфликт об опеке над трехмесячной дочерью главного подозреваемого.
- Вместе с главным подозреваемым полиция задержала двух женщин из его окружения.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Все шестеро убитых в результате стрельбы в немецком городе Штаде были социальными работниками, причиной преступления стал, по предварительным данным, конфликт вокруг прав опеки над грудной дочерью главного подозреваемого, сообщает издание Focus со ссылкой на местную полицию.
Ранее издание сообщало, что главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями.
"Все погибшие — сотрудники учреждения (центра матери и ребенка - ред.) или службы по делам несовершеннолетних", - говорится в публикации.
Среди шестерых погибших четыре женщины и двое мужчин, уточняет издание.
Как сообщили в полиции, причиной преступления, вероятно, стал конфликт об опеке над трехмесячной дочерью главного подозреваемого. По словам представителя полиции, мужчина пришел в центр матери и ребенка в назначенное для встречи время, где между ним и социальными работниками возник спор. Однако каким именно образом он перерос в стрельбу, следствию пока не ясно.
Вместе с главным подозреваемым полиция задержала двух женщин из его окружения, одна из которых является матерью ребенка. Степень их вовлеченности в произошедшее и возможная роль в попытке побега с места преступления устанавливаются в рамках следственных действий.
СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
19 июня, 01:08