Shaman рассказал, почему вокруг его отношений с Мизулиной возникают слухи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Дронов заявил, что он и Екатерина Мизулина предпочитают открыто сообщать о ключевых моментах своей личной жизни, чтобы избежать распространения недостоверной информации.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что слухи вокруг его отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной возникают из-за повышенного внимания к их личной жизни и отсутствия регулярных публичных комментариев.

В марте 2025 года Shaman Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". В ноябре пара сообщила, что они заключили брак в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.

"Счастье любит тишину, но, к сожалению, издержки профессии. То, что накладывает известность, не дает нам насладиться этой тишиной в полной мере. И, знаете, есть такая песня: "От людей на деревне не спрятаться". Поэтому любые попытки сохранить интимность отношений еще больше рождали бы сплетни, слухи и кривотолки", — сказал артист на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.

По словам Дронова, он и Мизулина предпочли открыто сообщать о ключевых моментах своей личной жизни, чтобы не оставлять пространства для домыслов.

"Мне бы не хотелось вообще разговаривать и раскрывать это, как и любому другому нормальному человеку. Но я облечен известностью, медийностью, как и Екатерина. Поэтому из двух зол приходится выбирать наименьшее", - отметил он.

Певец добавил, что контролируемая публичность помогает избежать распространения недостоверной информации.

"Лучше контролируемо, под нашим с Катериной присмотром, по нашему общему согласию делать какие-то позитивные заявления, чем когда об этом будут писать, что-то себе придумав и нафантазировав", - сказал артист.

По его словам, отсутствие новостей о паре нередко становится поводом для новых предположений в публичном пространстве.