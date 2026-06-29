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Shaman рассказал, почему вокруг его отношений с Мизулиной возникают слухи - РИА Новости, 29.06.2026
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17:39 29.06.2026
Shaman рассказал, почему вокруг его отношений с Мизулиной возникают слухи

Shaman рассказал, почему возникают слухи вокруг его отношений с Мизулиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов заявил, что он и Екатерина Мизулина предпочитают открыто сообщать о ключевых моментах своей личной жизни, чтобы избежать распространения недостоверной информации.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что слухи вокруг его отношений с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной возникают из-за повышенного внимания к их личной жизни и отсутствия регулярных публичных комментариев.
В марте 2025 года Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". В ноябре пара сообщила, что они заключили брак в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Счастье любит тишину, но, к сожалению, издержки профессии. То, что накладывает известность, не дает нам насладиться этой тишиной в полной мере. И, знаете, есть такая песня: "От людей на деревне не спрятаться". Поэтому любые попытки сохранить интимность отношений еще больше рождали бы сплетни, слухи и кривотолки", — сказал артист на пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
По словам Дронова, он и Мизулина предпочли открыто сообщать о ключевых моментах своей личной жизни, чтобы не оставлять пространства для домыслов.
"Мне бы не хотелось вообще разговаривать и раскрывать это, как и любому другому нормальному человеку. Но я облечен известностью, медийностью, как и Екатерина. Поэтому из двух зол приходится выбирать наименьшее", - отметил он.
Певец добавил, что контролируемая публичность помогает избежать распространения недостоверной информации.
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"Лучше контролируемо, под нашим с Катериной присмотром, по нашему общему согласию делать какие-то позитивные заявления, чем когда об этом будут писать, что-то себе придумав и нафантазировав", - сказал артист.
По его словам, отсутствие новостей о паре нередко становится поводом для новых предположений в публичном пространстве.
"С 2026 года все в порядке, то есть никаких громких заявлений или чего-то подобного нет. И сразу же что мы видим? Начинают возникать сплетни: когда тишина, когда что-то они притихли - наверное развелись, наверное между ними пошла трещина", - заключил Дронов.
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