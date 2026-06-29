В Севастополе ночью и утром отразили две атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе отражены две атаки ВСУ, всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА.
- В четырех частных домах зафиксированы точечные повреждения из-за атак.
- Из-за падения частей от сбитых БПЛА зафиксировано несколько возгораний, в том числе пожар на площади восемь гектаров за Черноречьем и возгорание виноградников в районе села Полюшко.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Две атаки ВСУ отражены ночью и утром в Севастополе, всего за минувшие сутки сбиты 29 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что зафиксирована информация о точечных повреждениях в четырех частных домах: есть сообщения о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка.
Кроме того, по словам губернатора, из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано несколько возгораний: за Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков. Пожар повышенной сложности на площади восемь гектаров, обнаружено 13 очагов, всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек и 15 единиц техники.
"В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано", - заключил губернатор.