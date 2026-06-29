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В Севастополе ночью и утром отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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09:19 29.06.2026 (обновлено: 09:22 29.06.2026)
В Севастополе ночью и утром отразили две атаки ВСУ

В Севастополе ночью и утром отразили две атаки ВСУ, сбиты 29 беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отражены две атаки ВСУ, всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА.
  • В четырех частных домах зафиксированы точечные повреждения из-за атак.
  • Из-за падения частей от сбитых БПЛА зафиксировано несколько возгораний, в том числе пожар на площади восемь гектаров за Черноречьем и возгорание виноградников в районе села Полюшко.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Две атаки ВСУ отражены ночью и утром в Севастополе, всего за минувшие сутки сбиты 29 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили 2 атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что зафиксирована информация о точечных повреждениях в четырех частных домах: есть сообщения о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка.
Кроме того, по словам губернатора, из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано несколько возгораний: за Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков. Пожар повышенной сложности на площади восемь гектаров, обнаружено 13 очагов, всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек и 15 единиц техники.
"В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано", - заключил губернатор.
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