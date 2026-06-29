Кечинов оценил игру сборной Канады на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов заявил, что сборная Канады по футболу выглядит сбалансированной командой на чемпионате мира 2026 года.
- Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в 1/8 финала турнира.
- Валерий Кечинов отметил, что определить уровень сборной России на чемпионате мира трудно из-за отсутствия мотивации в товарищеских матчах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Сборная Канады по футболу выглядит весьма сбалансированной командой с классными исполнителями на чемпионате мира 2026 года, заявил РИА Новости бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов.
В воскресенье в Лос-Анджелесе сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в 1/8 финала турнира.
"Канада мне нравится, она играет очень и очень прилично. Да, пусть группа у них не очень сильная была, они играют дома, и в плей-офф им попался не самый сильный соперник – ЮАР. Но, тем не менее, они показывают достойный футбол. Очень сбалансированная команда: и в обороне, и в полузащите, и в атаке есть люди, которые могут создавать моменты и забивать, и у них это получается", – сказал Кечинов.
По словам специалиста, определить гипотетическое место сборной России на чемпионате мира трудно. "Мы не понимаем на данный момент уровень нашей команды. Мы видели только товарищеские матчи, где нет абсолютно никакой мотивации. Соперники приезжают просто поучаствовать в контрольной игре, не более. Поэтому силу нашей сборной я абсолютно не понимаю", – добавил экс-футболист московского "Спартака".
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В 1/8 финала сборная Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды - Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.