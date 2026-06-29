Кечинов оценил игру сборной Канады на ЧМ

‎‎"Канада мне нравится, она играет очень и очень прилично. Да, пусть группа у них не очень сильная была, они играют дома, и в плей-офф им попался не самый сильный соперник – ЮАР. Но, тем не менее, они показывают достойный футбол. Очень сбалансированная команда: и в обороне, и в полузащите, и в атаке есть люди, которые могут создавать моменты и забивать, и у них это получается", – сказал Кечинов.