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Кечинов оценил игру сборной Канады на ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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15:42 29.06.2026 (обновлено: 15:53 29.06.2026)
Кечинов оценил игру сборной Канады на ЧМ

Кечинов: сборная Канады показывает приличный футбол на ЧМ

© Соцсети сборной Канады по футболуСборная Канады по футболу
Сборная Канады по футболу - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети сборной Канады по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов заявил, что сборная Канады по футболу выглядит сбалансированной командой на чемпионате мира 2026 года.
  • Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в 1/8 финала турнира.
  • Валерий Кечинов отметил, что определить уровень сборной России на чемпионате мира трудно из-за отсутствия мотивации в товарищеских матчах.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Сборная Канады по футболу выглядит весьма сбалансированной командой с классными исполнителями на чемпионате мира 2026 года, заявил РИА Новости бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов.
В воскресенье в ‎Лос-Анджелесе сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в 1/8 финала турнира.
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‎‎"Канада мне нравится, она играет очень и очень прилично. Да, пусть группа у них не очень сильная была, они играют дома, и в плей-офф им попался не самый сильный соперник – ЮАР. Но, тем не менее, они показывают достойный футбол. Очень сбалансированная команда: и в обороне, и в полузащите, и в атаке есть люди, которые могут создавать моменты и забивать, и у них это получается", – сказал Кечинов.
‎По словам специалиста, определить гипотетическое место сборной России на чемпионате мира трудно. ‎"Мы не понимаем на данный момент уровень нашей команды. Мы видели только товарищеские матчи, где нет абсолютно никакой мотивации. Соперники приезжают просто поучаствовать в контрольной игре, не более. Поэтому силу нашей сборной я абсолютно не понимаю", – добавил экс-футболист московского "Спартака".
‎‎Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В 1/8 финала сборная Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды - Марокко. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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