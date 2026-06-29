В Челябинской области ищут пропавшую сапбордистку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области спасатели уже сутки ищут сапбордистку, которую унесло течением во время сплава группы туристов по реке Ай.
- Инцидент произошел 28 июня, когда 35-летняя девушка ударилась веслом о камни и перевернулась.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Спасатели уже сутки ищут сапбордистку, которую унесло течением во время сплава группы туристов по реке Ай в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Действительно, данную сапбордистку в настоящее время ищут", – сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить информацию о поисках.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки быстро унесло ее.
"Сейчас спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда совместно с другими экстренными службами продолжают поиски девушки", – уточнили в службе.
Как утверждают местные СМИ, остальные участники туристической группы пытались спасти женщину и до вечера самостоятельно прочесывали реку, а сообщение о трагедии до спасателей дошло якобы только спустя полдня.
Река Ай считается одним из самых популярных в регионе маршрутов для активного отдыха.