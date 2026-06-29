В Челябинской области ищут пропавшую сапбордистку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинской области спасатели уже сутки ищут сапбордистку, которую унесло течением во время сплава группы туристов по реке Ай.

Инцидент произошел 28 июня, когда 35-летняя девушка ударилась веслом о камни и перевернулась.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Спасатели уже сутки ищут сапбордистку, которую унесло течением во время сплава группы туристов по реке Ай в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Действительно, данную сапбордистку в настоящее время ищут", – сказала собеседница агентства на просьбу подтвердить информацию о поисках.

По информации поисково-спасательной службы Челябинской области , днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки быстро унесло ее.

"Сейчас спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда совместно с другими экстренными службами продолжают поиски девушки", – уточнили в службе.

Как утверждают местные СМИ, остальные участники туристической группы пытались спасти женщину и до вечера самостоятельно прочесывали реку, а сообщение о трагедии до спасателей дошло якобы только спустя полдня.