Синоптик рассказал о погоде на юге России в июле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Температура в июле на юге России ожидается ниже климатической нормы, начало месяца будет дождливым, рассказал РИА Новости представитель Северо-Кавказского управления Росгидромета.

Он добавил, что первая декада июля будет довольно дождливой. Осадки будут преобладать во второй половине дня и вечером. Во второй половине июля осадки ожидаются при прохождении атмосферных фронтов, уточнил синоптик.