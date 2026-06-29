Синоптик рассказал о погоде на юге России в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге России температура в июле ожидается ниже климатической нормы на 1,1–2 градуса.
- Начало июля на юге России будет дождливым, осадки будут преобладать во второй половине дня и вечером.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Температура в июле на юге России ожидается ниже климатической нормы, начало месяца будет дождливым, рассказал РИА Новости представитель Северо-Кавказского управления Росгидромета.
"Июль (на юге России - ред.) ожидается по температурному режиму ниже климатической нормы на 1,1-2 градуса... Температура в зависимости от субъекта будет варьироваться в дневные часы 24-29 градусов, местами до 32 по южной половине Южного федерального округа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первая декада июля будет довольно дождливой. Осадки будут преобладать во второй половине дня и вечером. Во второй половине июля осадки ожидаются при прохождении атмосферных фронтов, уточнил синоптик.
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