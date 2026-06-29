Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч сайтов с запрещенными БАД

В числе примеров - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, "Витамин Д3К2 2000 в капсулах", "Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток", а также продукция, являющаяся опасной, - "NOW Foods, NAD, 1000, мг, 120 таблеток".