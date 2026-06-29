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Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч сайтов с запрещенными БАД - РИА Новости, 29.06.2026
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12:34 29.06.2026

Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч сайтов с запрещенными БАД

© Fotolia / ronstikБиологически активные добавки (БАД)
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Fotolia / ronstik
Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАД.
  • Среди примеров — сайты, где предлагались "Витамин Д3К2 2000 в капсулах", "Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток" и "NOW Foods, NAD, 1000, мг, 120 таблеток".
  • Эта продукция или не прошла государственную регистрацию, или содержит нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, или является опасной.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заблокировано уже более 20 тысяч площадок в интернете с запрещенными биологически активными добавками (БАД), сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 20 тысяч подобных площадок", - говорится в сообщении.
В числе примеров - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, "Витамин Д3К2 2000 в капсулах", "Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток", а также продукция, являющаяся опасной, - "NOW Foods, NAD, 1000, мг, 120 таблеток".
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