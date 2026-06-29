Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч сайтов с запрещенными БАД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор заблокировал более 20 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАД.
- Среди примеров — сайты, где предлагались "Витамин Д3К2 2000 в капсулах", "Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток" и "NOW Foods, NAD, 1000, мг, 120 таблеток".
- Эта продукция или не прошла государственную регистрацию, или содержит нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, или является опасной.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заблокировано уже более 20 тысяч площадок в интернете с запрещенными биологически активными добавками (БАД), сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 20 тысяч подобных площадок", - говорится в сообщении.
В числе примеров - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, "Витамин Д3К2 2000 в капсулах", "Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток", а также продукция, являющаяся опасной, - "NOW Foods, NAD, 1000, мг, 120 таблеток".