РФС получит от УЕФА более 2,6 миллиона евро за сезон-2025/26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УЕФА выплатит РФС 2,677 миллиона евро по программе солидарных и стимулирующих выплат по итогам сезона-2025/26.
- Из этой суммы 1,427 миллиона евро предусмотрены по программе "Хет-трик".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит Российскому футбольному союзу (РФС) 2,677 миллиона евро по программе солидарных и стимулирующих выплат по итогам сезона-2025/26, сообщается на сайте международной организации.
Один миллион евро из этой суммы составляет фиксированная солидарная выплата, еще 250 тысяч евро предусмотрены по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА.
Еще 1,427 миллиона евро РФС полагается по другим направлениям программы "Хет-трик", включая развитие женского футбола, надлежащее управление, массовый футбол, развитие элитных молодых игроков, социальную и экологическую устойчивость, судейство, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.