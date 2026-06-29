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РФС получит от УЕФА более 2,6 миллиона евро за сезон-2025/26 - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
13:35 29.06.2026
РФС получит от УЕФА более 2,6 миллиона евро за сезон-2025/26

РФС получит от УЕФА более 2,6 млн евро солидарных выплат за сезон-2025/26

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА выплатит РФС 2,677 миллиона евро по программе солидарных и стимулирующих выплат по итогам сезона-2025/26.
  • Из этой суммы 1,427 миллиона евро предусмотрены по программе "Хет-трик".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит Российскому футбольному союзу (РФС) 2,677 миллиона евро по программе солидарных и стимулирующих выплат по итогам сезона-2025/26, сообщается на сайте международной организации.
Один миллион евро из этой суммы составляет фиксированная солидарная выплата, еще 250 тысяч евро предусмотрены по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА.
Еще 1,427 миллиона евро РФС полагается по другим направлениям программы "Хет-трик", включая развитие женского футбола, надлежащее управление, массовый футбол, развитие элитных молодых игроков, социальную и экологическую устойчивость, судейство, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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