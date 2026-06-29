РФС получит от УЕФА более 2,6 миллиона евро за сезон-2025/26

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит Российскому футбольному союзу (РФС) 2,677 миллиона евро по программе солидарных и стимулирующих выплат по итогам сезона-2025/26, сообщается на сайте международной организации.

Один миллион евро из этой суммы составляет фиксированная солидарная выплата, еще 250 тысяч евро предусмотрены по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА.