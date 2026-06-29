Названы регионы, где репетиторы зарабатывают больше всего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге репетиторы зарабатывают в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц.
- Вторую и третью строчки по уровню заработка репетиторов занимают Московская область и Москва соответственно.
- Высокий уровень доходов репетиторов в топ-5 регионах обусловлен развитой образовательной инфраструктурой и стабильным интересом к подготовке по востребованным предметам.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга - в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Работы".
"Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург - 62 135 рублей в месяц", - подсчитали аналитики, проанализировав данные платформы за январь-май текущего года.
Вторым регионом, где репетиторы зарабатывают больше всего, стала Московская область (в среднем 58 370 рублей в месяц), а третьим - Москва (57 810 рублей в месяц).
В топ-5 также вошли Краснодарский край (56 667 рублей в месяц) и Воронежская область (55 750 рублей в месяц).
"В данных регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному интересу к подготовке по востребованным предметам", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.