Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где репетиторы зарабатывают больше всего - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 29.06.2026
Названы регионы, где репетиторы зарабатывают больше всего

РИА Новости: больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРебенок на уроке математики
Ребенок на уроке математики - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ребенок на уроке математики . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге репетиторы зарабатывают в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц.
  • Вторую и третью строчки по уровню заработка репетиторов занимают Московская область и Москва соответственно.
  • Высокий уровень доходов репетиторов в топ-5 регионах обусловлен развитой образовательной инфраструктурой и стабильным интересом к подготовке по востребованным предметам.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Больше всего в России зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга - в среднем свыше 60 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Работы".
"Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург - 62 135 рублей в месяц", - подсчитали аналитики, проанализировав данные платформы за январь-май текущего года.
Вторым регионом, где репетиторы зарабатывают больше всего, стала Московская область (в среднем 58 370 рублей в месяц), а третьим - Москва (57 810 рублей в месяц).
В топ-5 также вошли Краснодарский край (56 667 рублей в месяц) и Воронежская область (55 750 рублей в месяц).
"В данных регионах доходы репетиторов остаются на высоком уровне благодаря развитой образовательной инфраструктуре и стабильному интересу к подготовке по востребованным предметам", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
Урок физики - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Стало известно, репетиторы по какому предмету зарабатывают больше всего
27 июня, 08:50
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала