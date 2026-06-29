Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую"

Краткий пересказ от РИА ИИ Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции и его пуск намечены на осень нынешнего года.

«Росатом» планирует в июле выйти на «горячую обкатку» — главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС «Аккую».

АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" в Турции и его пуск намечены на осень нынешнего года, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Росатом " планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС " Аккую ", отметил Лихачев.

По словам Лихачева, если по итогам этих работ будут успешно подтверждена надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих проектных режимах, "то мы осенью начнем грузить топливо и "поднимать" блок".

Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" - один из приоритетов "Росатома" в нынешнем году, говорил ранее Лихачев.