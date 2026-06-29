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Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.06.2026
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06:55 29.06.2026
Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую"

Лихачев: пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую" в Турции намечен на осень

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции и его пуск намечены на осень нынешнего года.
  • «Росатом» планирует в июле выйти на «горячую обкатку» — главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС «Аккую».
  • АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" в Турции и его пуск намечены на осень нынешнего года, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Росатом" планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС "Аккую", отметил Лихачев.
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По словам Лихачева, если по итогам этих работ будут успешно подтверждена надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих проектных режимах, "то мы осенью начнем грузить топливо и "поднимать" блок".
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" - один из приоритетов "Росатома" в нынешнем году, говорил ранее Лихачев.
Свежее ядерное топливо завезли на площадку первого блока АЭС "Аккую" в конце апреля 2023 года. В той торжественной церемонии по видеосвязи принимали участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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ТурцияРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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