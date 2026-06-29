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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.06.2026
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15:09 29.06.2026 (обновлено: 15:19 29.06.2026)
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ ударом двух ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР.
  • Разрушено здание, которое использовалось как пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
  • Поражение цели зафиксировано на опубликованных кадрах объективного контроля.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВС РФ ударом двух ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания, сообщили Минобороны России.
На опубликованных кадрах зафиксировано поражение пункта временной дислокации (ПВД) личного состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ экипажем ВКС России с применением ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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"В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК", - говорится в сообщении.
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали уничтожение цели: часть здания, используемого подразделениями противника, была полностью разрушена.
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