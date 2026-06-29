Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

"В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК", - говорится в сообщении.