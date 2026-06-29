Источник: Пугачева отказалась от корпоратива на Кипре за миллионы рублей

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Певица Алла Пугачева отказалась от выступления на частном корпоративе на Кипре с гонораром 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.