Источник: Пугачева отказалась от корпоратива на Кипре за миллионы рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алла Пугачева отказалась от выступления на частном корпоративе на Кипре с гонораром 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем, сообщил источник.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Певица Алла Пугачева отказалась от выступления на частном корпоративе на Кипре с гонораром 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы Пугачева пережила две операции на сердце, после чего примадонна отказалась от всех выступлений по состоянию здоровья и завершила творческую карьеру. Представитель артистки Елена Чупракова заявила РИА Новости, что информация о том, что певица перенесла операции на сердце и завершила творческую карьеру, ей не поступала.
"Знакомые заказчики на Кипре не так давно предлагали ей 30 миллионов рублей за одно частное выступление, но Алла Борисовна отказалась, так как у нее начались проблемы со здоровьем", - сказал он.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.