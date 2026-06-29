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Начались продажи билетов на матч за Суперкубок России "Зенит" — "Спартак" - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
14:59 29.06.2026
Начались продажи билетов на матч за Суперкубок России "Зенит" — "Спартак"

Минимальная стоимость билетов на матч "Зенит" — "Спартак" составляет 1500 рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Болельщики "Зенита". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
  • Матч пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля, начало — в 19:30 мск, стоимость билетов начинается от 1500 рублей, покупка возможна только при наличии карты болельщика.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил на сайте о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля, начало - 19:30 мск. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. Покупка возможна только при наличии карты болельщика.
Стадион, построенный к чемпионату мира - 2018, второй раз примет матч за Суперкубок России. В июле 2018 года московский ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" в дополнительное время со счетом 1:0.
По итогам прошлого сезона "Зенит" стал победителем чемпионата России. "Спартак" завоевал Кубок страны, обыграв "Краснодар" в суперфинале в "Лужниках" в серии пенальти.
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