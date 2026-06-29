Павел Прилучный рассказал, как относится к светским вечеринкам

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Павел Прилучный в интервью РИА Новости признался, что светские вечеринки посещает только по необходимости, предпочитая проводить свободное время с семьей.
"Светская жизнь присутствует, но это большая часть моей профессии, от которой я отказаться, к сожалению, не могу. Я больше про семью и всегда променяю любой светский раут (если это необязательно) на время со своей женой и детьми. Про меня невозможно сказать "избалованный" или "мажор", только если это не в рамках проектов, в которых я принимаю участие", — признается актер.
Павел Прилучный — один из самых популярных российских актеров, в его фильмографии десятки ярких проектов. Среди самых известных работ — сериалы "Мажор", "Закрытая школа", "Жизнь по вызову", фильм "На игре".
Актер женат второй. Его первая супруга Агата Муцениеце. В этом браке у Прилучного родился сын Тимофей и дочь Мия. В 2022 году артист женился на Зепюр Брутян, в 2023-ем у них родился сын Микаэль.
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