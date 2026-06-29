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Прилучный рассказал, в какой сцене "Холопа 3" ему было страшно сниматься - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:47 29.06.2026
Прилучный рассказал, в какой сцене "Холопа 3" ему было страшно сниматься

Павел Прилучный рассказал, как выполнял опасный трюк на съемках "Холопа 3"

© Фото из личного архива Павла ПрилучногоПавел Прилучный
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото из личного архива Павла Прилучного
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал в интервью РИА Новости об опасных съемках на корабле в фильме "Холоп 3".
"В одной из сцен мне нужно было забраться на самый верх мачты (а это больше 30 метров). И все это во время качки, когда судно постоянно кренит. У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли... Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника. Я думаю: "Я ведь тоже без опыта!" Но в итоге этот подлинный страх в глазах идеально лег на характер моего героя, ведь для него вся эта ситуация - тоже настоящий ад, по-другому это не назовешь", — поделился актер.
Фильм "Холоп 3" вышел в прокат 11 июня. Павел Прилучный играет в этой картине роль избалованного богатого наследника большого семейного предприятия Бориса. За его исправление берется команда "воспитателей" во главе с эксцентричным психологом Львом Арнольдовичем (Иван Охлобыстин).
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
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