Прилучный рассказал, в какой сцене "Холопа 3" ему было страшно сниматься

"В одной из сцен мне нужно было забраться на самый верх мачты (а это больше 30 метров). И все это во время качки, когда судно постоянно кренит. У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли... Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника. Я думаю: "Я ведь тоже без опыта!" Но в итоге этот подлинный страх в глазах идеально лег на характер моего героя, ведь для него вся эта ситуация - тоже настоящий ад, по-другому это не назовешь", — поделился актер.