Санду заявила, что вопрос о ПМР могут поднять на переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Молдавии Майя Санду заявила, что вопрос Приднестровья может быть поднят при возможных переговорах о завершении конфликта между Украиной и Россией.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что при возможных переговорах о завершении конфликта между Украиной и Россией может быть поднят и вопрос Приднестровья.

Вопрос Приднестровья, отметила Санду , является приоритетным как для Кишинева , так и для европейских партнеров.

"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и приднестровский регион. Наибольшая проблема - незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему", - приводит слова Санду госагентство Moldpress со ссылкой на ее интервью Pro TV Chisinau.

Как передает госагентство, глава республики уточнила, что вопрос Приднестровья может быть вынесен на повестку в случае возможных переговоров по завершению конфликта между Россией и Украиной.