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Санду заявила, что вопрос о ПМР могут поднять на переговорах по Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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00:23 29.06.2026
Санду заявила, что вопрос о ПМР могут поднять на переговорах по Украине

Санду: вопрос о Приднестровье могут поднять на переговорах по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии Майя Санду заявила, что вопрос Приднестровья может быть поднят при возможных переговорах о завершении конфликта между Украиной и Россией.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что при возможных переговорах о завершении конфликта между Украиной и Россией может быть поднят и вопрос Приднестровья.
Вопрос Приднестровья, отметила Санду, является приоритетным как для Кишинева, так и для европейских партнеров.
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"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и приднестровский регион. Наибольшая проблема - незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему", - приводит слова Санду госагентство Moldpress со ссылкой на ее интервью Pro TV Chisinau.
Как передает госагентство, глава республики уточнила, что вопрос Приднестровья может быть вынесен на повестку в случае возможных переговоров по завершению конфликта между Россией и Украиной.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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