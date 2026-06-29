Мишустин: правительство быстро реагирует на предложения о помощи бойцам СВО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство практически моментально реагирует на предложения о дополнительной поддержке участников СВО, заявил Мишустин.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ практически моментально реагирует на предложения о дополнительной поддержке участников СВО.

Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты. На встрече, в том числе, обсуждались вопросы поддержки участников СВО.

"По специальной военной операции, по поддержке наших участников, мы практически мгновенно реагируем на все идеи. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников", - сказал Мишустин на встрече.