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В Волгограде шестерых пострадавших при ударе ВСУ выписали из больницы - РИА Новости, 29.06.2026
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17:10 29.06.2026 (обновлено: 17:18 29.06.2026)
В Волгограде шестерых пострадавших при ударе ВСУ выписали из больницы

Шесть человек, пострадавших при атаке ВСУ на Волгоград, выписали из больницы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть человек, пострадавших при ракетной атаке на Волгоград, выписаны из больницы.
  • Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение, еще один продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное.
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Шесть человек, пострадавших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня, выписаны из больницы, сообщили в областном комитете здравоохранения.
Как информировал губернатор Андрей Бочаров в субботу, 27 июня, в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда погиб человек, поиски еще одного продолжались, 11 пострадавших госпитализированы. В воскресенье Бочаров сообщил, что найдено тело второго работника.
"Шесть человек выписаны. Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение. Еще один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние стабильное", - сказали в облздраве.
Там уточнили, что остальные пострадавшие также находятся под медицинским наблюдением, их состояние средней степени тяжести.
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