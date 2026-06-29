В посольстве в ФРГ заявили, что данных о пострадавших россиянах в Штаде нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в федеральной земле Нижняя Саксония погибли пять человек, несколько человек были ранены.
- Посольство России в Берлине сообщило, что не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Посольство России в Берлине сообщило, что не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Штаде.
Ранее портал t-online сообщал, что пять человек погибли, еще несколько человек были ранены в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в федеральной земле Нижняя Саксония. Два человека задержаны.
"Посольство не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан", - сообщило посольство.