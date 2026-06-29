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В посольстве в ФРГ заявили, что данных о пострадавших россиянах в Штаде нет - РИА Новости, 29.06.2026
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16:47 29.06.2026 (обновлено: 17:10 29.06.2026)
В посольстве в ФРГ заявили, что данных о пострадавших россиянах в Штаде нет

Посольство: данных о россиянах, пострадавших в Штаде, нет

© REUTERS / NEWS5Полицейские на месте стрельбы в Штаде. 29 июня 2026
Полицейские на месте стрельбы в Штаде. 29 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / NEWS5
Полицейские на месте стрельбы в Штаде. 29 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в федеральной земле Нижняя Саксония погибли пять человек, несколько человек были ранены.
  • Посольство России в Берлине сообщило, что не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших.
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Посольство России в Берлине сообщило, что не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Штаде.
Ранее портал t-online сообщал, что пять человек погибли, еще несколько человек были ранены в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи в городе Штаде в федеральной земле Нижняя Саксония. Два человека задержаны.
"Посольство не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан", - сообщило посольство.
Место стрельбы в Штаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек
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