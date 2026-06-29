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"Кто победил?" Произошедшее с украинцами в Польше вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 29.06.2026
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22:11 29.06.2026

"Кто победил?" Произошедшее с украинцами в Польше вызвало переполох в Сети

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах
Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции Польши на месте драки между поляками и украинцами в Стараховицах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты Wirtualna Polska отреагировали на массовую драку между украинцами и поляками в Стараховицах.
  • Комментаторы критикуют украинцев и заявляют, что они должны проявлять свои бойцовские качества на фронте.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели газеты Wirtualna Polska бурно отреагировали на массовую драку между украинцами и поляками в Стараховицах Свентокшиского воеводства.
"На мой взгляд, украинцам в возрасте, который позволяет им драться со сверстниками другой национальности, место на фронте. Пусть там проявляют свои бойцовские качества, защищая свою родину, вместо того чтобы драться с теми, кто оказал им гостеприимство", — написал один комментатор.
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"Агрессию и храбрость пусть проявляют на фронте. Там нужно показывать свой характер, а не в соседних государствах, граждане которых протягивают руку помощи. Некрасиво", — обрушился с критикой другой.
"Так кто в итоге победил?" — поинтересовался третий.
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"Любой иностранец, совершивший преступление, должен быть автоматически отправлен к себе на родину. Никаких послаблений и скидок. Украинец уничтожил мой участок, дело в полиции. Надеюсь, это наконец-то закончится, и эти граждане поедут к себе домой", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это никакая не драка. Украинец напал с ножом на поляка. Таковы факты", — резюмировали читатели.
Ранее польская полиция сообщила, что местные жители и украинцы устроили массовую драку с применением холодного оружия в Стараховицах Свентокшиского воеводства. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые обеспечили охрану территории и оказали помощь пострадавшему. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Участие в драке или избиении". Виновным по ней грозит от трех месяцев до 15 лет тюрьмы. Сейчас полицейские допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников.
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