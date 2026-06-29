Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская военная полиция проводит рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров ВСУ.
- Задержанных дезертиров отправляют в распоряжение подразделений ВСУ в течение суток.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская военная полиция проводит рейды в поисках дезертиров ВСУ по селам Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения украинской военной полиции (ВСП) проводят рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержанных дезертиров в течение суток отправляют в распоряжение подразделений ВСУ.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.