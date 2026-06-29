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Украинская военная полиция ищет дезертиров в Черниговской области - РИА Новости, 29.06.2026
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Украинская военная полиция ищет дезертиров в Черниговской области

РИА Новости: украинская военная полиция ищет дезертиров в Черниговской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская военная полиция проводит рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров ВСУ.
  • Задержанных дезертиров отправляют в распоряжение подразделений ВСУ в течение суток.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская военная полиция проводит рейды в поисках дезертиров ВСУ по селам Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения украинской военной полиции (ВСП) проводят рейды в селах Черниговской области в поисках дезертиров", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что задержанных дезертиров в течение суток отправляют в распоряжение подразделений ВСУ.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
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