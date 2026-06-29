В аэропорт в Сеуле направят 160 полицейских после угроз тренеру сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция усилит охрану сеульского аэропорта Инчхон из-за угроз в адрес тренера национальной футбольной сборной Хон Мен Бо.

Команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, заняв третье место в группе A.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции усилят охрану сеульского аэропорта Инчхон на фоне многочисленных угроз в адрес возвращающегося в Южную Корею Хон Мен Бо, тренера национальной футбольной сборной, не сумевшей выйти в плей-офф чемпионата мира, передает агентство Сотрудники полиции усилят охрану сеульского аэропорта Инчхон на фоне многочисленных угроз в адрес возвращающегося в Южную Корею Хон Мен Бо, тренера национальной футбольной сборной, не сумевшей выйти в плей-офф чемпионата мира, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицейское управление Инчхона.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Команда Южной Кореи сначала выиграла со счетом 2:1 в матче против Чехии 11 июня, но затем проиграла два раза подряд со счетом 1:0 в матчах против команд Мексики и ЮАР, которые прошли 19 и 24 июня соответственно. В результате южнокорейцы стали в группе A третьими с тремя баллами, так и не попав в плей-офф.

"Полицейское управление Инчхона 29 июня сообщило, что направит 160 полицейских из мобильных групп и отрядов охраны воздушных гаваней в аэропорт Инчхон, куда 30 июня вернется национальная сборная по футболу", - говорится в материале агентства.

Как отмечается, само управление аэропорта также дополнительно направит 25 сотрудников охраны особого назначения, которые помогут "сдержать опасную ситуацию".

Согласно информации Ренхап, руководство воздушной гавани опасается, что по прибытии команды в сопровождении Хон Мен Бо могут возникнуть беспорядки, поскольку в последние дни в социальных сетях массово распространяются гневные комментарии южнокорейцев с угрозами в адрес тренера.

При этом некоторые из комментаторов даже угрожают жизни Хон Мен Бо, говоря, что в день его возвращения в страну собираются прийти в аэропорт Инчхон с оружием.

По словам представителя южнокорейских правоохранительных органов, которые приводит Ренхап, существуют также опасения, что тренера и команду могут закидать "различными предметами". В полиции добавили, что будут "серьезно реагировать" на все подробные противозаконные действия.

После провала мужской сборной Южной Кореи на ЧМ по футболу Хон Мен Бо по собственному желанию покинул пост ее тренера 28 июня. Он извинился перед фанатами и признал, что вина за то, что спортсмены не смогли продемонстрировать тех результатов, которых от них все ждали, полностью лежит на нем самом.