Более 200 агропромышленных ярмарок пройдет в Подмосковье в июле

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 34 муниципальных образованиях Подмосковья пройдет 203 ярмарки за июль, на них можно будет приобрести продукты напрямую от фермеров, поддержать местных производителей и оценить товары агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка "Сделано в Подмосковье" в Мытищах порадует гостей различными товарами: от молочной продукции до авторских деликатесов. В Истре посетителей ждет праздничная площадка ко Дню семьи, любви и верности.

В Шаховской отметят День работника торговли. В Щелкове пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести овощи, фрукты, мясо, мед и другие продукты напрямую от фермеров.