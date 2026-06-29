Более 200 агропромышленных ярмарок пройдет в Подмосковье в июле

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В 34 муниципальных образованиях Подмосковья пройдет 203 ярмарки за июль, на них можно будет приобрести продукты напрямую от фермеров, поддержать местных производителей и оценить товары агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ярмарка "Сделано в Подмосковье" в Мытищах порадует гостей различными товарами: от молочной продукции до авторских деликатесов. В Истре посетителей ждет праздничная площадка ко Дню семьи, любви и верности.
В Шаховской отметят День работника торговли. В Щелкове пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести овощи, фрукты, мясо, мед и другие продукты напрямую от фермеров.
В пресс-службе ведомства отметили, что участие в ярмарках – это возможность для небольших хозяйств заявить о себе и закрепиться на рынке, а покупатели смогут найти то, что выращено в Подмосковье.