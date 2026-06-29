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Более 1,6 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 29.06.2026
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Новости Подмосковья
 
13:49 29.06.2026 (обновлено: 14:55 29.06.2026)
Более 1,6 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Свыше 1,6 тыс человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в 2026 году

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПроверка здоровья в подмосковных парках
Проверка здоровья в подмосковных парках - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Проверка здоровья в подмосковных парках . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" прошла в минувшие выходные в Подмосковье, всего с начала года в ней приняли участие более 1,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выездные бригады врачей работали в 26 городских округах, в том числе в Волоколамске, Долгопрудном, Коломне, Орехово-Зуеве и других.
"Мы учитываем, что у многих жителей нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни. Формат выездных обследований в парках позволяет пройти профилактический осмотр в выходные дни, без необходимости предварительной записи. Только за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 438 человек. Всего с момента старта акции в этом году свое здоровье в парках региона проверили уже более 1,6 тысячи жителей", – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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