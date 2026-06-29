Более 1,6 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" прошла в минувшие выходные в Подмосковье, всего с начала года в ней приняли участие более 1,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Мы учитываем, что у многих жителей нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни. Формат выездных обследований в парках позволяет пройти профилактический осмотр в выходные дни, без необходимости предварительной записи. Только за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 438 человек. Всего с момента старта акции в этом году свое здоровье в парках региона проверили уже более 1,6 тысячи жителей", – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.