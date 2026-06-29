Число самозанятых в Подмосковье выросло более чем на 92 тысячи в 2026 году

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 92 тысячи и превысило 1,18 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Самозанятость остается одним из самых востребованных форматов ведения собственного дела в Подмосковье. Сегодня этот статус имеют уже более 1,18 миллиона жителей региона. За год число самозанятых увеличилось почти на 250 тысяч человек, а с начала этого года – более чем на 92 тысяч", – отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства считает, что это говорит о том, что люди видят возможности для развития собственного дела и активно пользуются существующими мерами поддержки. Зиновьева подчеркнула, что задача властей – создавать максимально комфортные условия для запуска и развития бизнеса на всех этапах.

По состоянию на 31 мая в Подмосковье зарегистрировано 1 181 610 самозанятых: 1 113 642 физических лица и 67 968 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: на конец мая 2025 года их было 933,5 тысячи, на конец года — 1,089 миллиона. За последний год количество самозанятых увеличилось на 248 тысяч человек.

Самозанятые Подмосковья также активно участвуют в системе государственных закупок. По итогам прошлого года поставщиками товаров и услуг для государственных компаний стали почти 1 тысяча самозанятых региона. Общий объем заключенных контрактов составил порядка 1,75 миллиарда рублей.