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В Подмосковье шесть выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 29.06.2026
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12:00 29.06.2026
В Подмосковье шесть выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026

Шесть подмосковных выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье шесть выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026.
  • В регионе более 790 стобалльников, из них 74 выпускника сдали экзамены на 200 баллов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть выпускников из Подмосковья набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026, всего в регионе насчитывается свыше 790 стобалльников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
"Сейчас в Подмосковье более 790 стобалльников, из них 74 выпускника сдали экзамены на 200 баллов и шестеро – на 300 баллов. Это абсолютный рекорд", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Основной период ЕГЭ в России стартовал 1 июня.
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Московская область (Подмосковье)РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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