Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье шесть выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026.
- В регионе более 790 стобалльников, из них 74 выпускника сдали экзамены на 200 баллов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть выпускников из Подмосковья набрали 300 баллов на ЕГЭ-2026, всего в регионе насчитывается свыше 790 стобалльников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
"Сейчас в Подмосковье более 790 стобалльников, из них 74 выпускника сдали экзамены на 200 баллов и шестеро – на 300 баллов. Это абсолютный рекорд", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Основной период ЕГЭ в России стартовал 1 июня.