Минэнерго рассказало о запасах бензина и топлива в Подмосковье

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно, поставки на АЗС продолжаются, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

По данным министерства, на некоторых независимых заправках в последние дни возникали временные сложности с поставками. Это связано с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков.