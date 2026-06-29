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Минэнерго рассказало о запасах бензина и топлива в Подмосковье - РИА Новости, 29.06.2026
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10:55 29.06.2026 (обновлено: 11:13 29.06.2026)
Минэнерго рассказало о запасах бензина и топлива в Подмосковье

Минэнерго: запасов бензина и дизельного топлива в Подмосковье достаточно

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива.
  • Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС может быть обусловлено повышенным спросом и нагрузкой на логистику поставщиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно, поставки на АЗС продолжаются, сообщили в министерстве энергетики Московской области.
"На сегодняшний день в Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. При этом общий график поставок остается неизменным", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, на некоторых независимых заправках в последние дни возникали временные сложности с поставками. Это связано с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков.
В министерстве подчеркнули, что поставки топлива продолжаются.
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Московская область (Подмосковье)ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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