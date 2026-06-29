Минэнерго рассказало о запасах бензина и топлива в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива.
- Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС может быть обусловлено повышенным спросом и нагрузкой на логистику поставщиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно, поставки на АЗС продолжаются, сообщили в министерстве энергетики Московской области.
"На сегодняшний день в Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. При этом общий график поставок остается неизменным", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, на некоторых независимых заправках в последние дни возникали временные сложности с поставками. Это связано с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков.
В министерстве подчеркнули, что поставки топлива продолжаются.
ФАС запросила у "Трассы" данные о ценах на топливо
19 июня, 11:11