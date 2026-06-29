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Курская область приоритетно поможет жителям, вернувшимся из плена - РИА Новости, 29.06.2026
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10:53 29.06.2026 (обновлено: 10:55 29.06.2026)
Курская область приоритетно поможет жителям, вернувшимся из плена

В Курской области рассказали о мерах поддержки вернувшимся из украинского плена

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик сообщил, что меры социальной поддержки и финансовой помощи вернувшимся из украинского плена мирным жителям окажут в приоритетном порядке.
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию.
  • Вернувшиеся из плена получат помощь социальных служб, будут обеспечены всем необходимым и смогут оперативно оформить документы.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Меры социальной поддержки и финансовой помощи вернувшимся из украинского плена мирным жителям Курской области окажут в приоритетном порядке, сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"В Курске им всем (вернувшимся - ред.) предоставлены места в ПВР. Все социальные службы помогают им найти своих близких", – рассказал Чепик в ходе заседания правительства Курской области.
Он добавил, что все обращения вернувшихся из плена курян в данный момент обрабатываются.
"Люди обеспечены всем необходимым имуществом, предметами первой необходимости, одеждой. И постараемся сделать так, чтобы все документы им были оперативно подготовлены, чтобы все меры социальной, финансовой помощи этим семьям, этим людям были предоставлены в приоритетном порядке", – добавил Чепик.
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