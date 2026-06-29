Курская область приоритетно поможет жителям, вернувшимся из плена

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик сообщил, что меры социальной поддержки и финансовой помощи вернувшимся из украинского плена мирным жителям окажут в приоритетном порядке.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию.

Вернувшиеся из плена получат помощь социальных служб, будут обеспечены всем необходимым и смогут оперативно оформить документы.

КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Меры социальной поддержки и финансовой помощи вернувшимся из украинского плена мирным жителям Курской области окажут в приоритетном порядке, сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.

"В Курске им всем (вернувшимся - ред.) предоставлены места в ПВР. Все социальные службы помогают им найти своих близких", – рассказал Чепик в ходе заседания правительства Курской области.

Он добавил, что все обращения вернувшихся из плена курян в данный момент обрабатываются.