Краткий пересказ от РИА ИИ Грудные дети на пляже могут заразиться ротавирусом, получить солнечный ожог или тепловой удар из-за несовершенной защиты организма, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.

Кожа детей первого года жизни сильно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света, поэтому им рекомендовано находиться только в рассеянных лучах.

Перед походом на пляж детей первого года жизни лучше вакцинировать против ротавирусной инфекции, так как существует риск заражения при контакте с водой.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Грудные дети на пляже могут заразиться ротавирусом, получить солнечный ожог или тепловой удар из-за несовершенной защиты организма, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.

"Кожа детей первого года жизни сильно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света из-за того, что пигментообразующая функция еще только формируется... При высокой температуре воздуха ребенок может заработать тепловой удар из-за несовершенной системы терморегуляции. При купании ребенка в открытом водоеме существует риск заражения инфекциями, в том числе ротавирусной", - сказал Батраков NEWS.ru

По словам врача, кожа грудных детей сильно подвержена солнцу, поэтому им рекомендовано находиться только в рассеянных лучах. Кроме того, иммунная система малышей еще не сформирована, а нежная кожа не способна противостоять агрессивному солнцу, поэтому ожоги и перегрев случаются быстрее, чем у взрослых, добавил педиатр.

"Учитывайте, что, если грудной ребенок не купался, а в воду окунались родители или другие члены семьи, все равно возможно заражение, к примеру, ротавирусной инфекцией, у которой водный путь передачи возбудителя. Поэтому детей первого года жизни перед походом на пляж лучше вакцинировать", - отметил Батраков.