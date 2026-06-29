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Врач призвал прививать грудных детей перед походом на пляж - РИА Новости, 29.06.2026
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14:13 29.06.2026
Врач призвал прививать грудных детей перед походом на пляж

Батраков: грудные дети уязвимы для ротавируса и перегрева на пляже

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грудные дети на пляже могут заразиться ротавирусом, получить солнечный ожог или тепловой удар из-за несовершенной защиты организма, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.
  • Кожа детей первого года жизни сильно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света, поэтому им рекомендовано находиться только в рассеянных лучах.
  • Перед походом на пляж детей первого года жизни лучше вакцинировать против ротавирусной инфекции, так как существует риск заражения при контакте с водой.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Грудные дети на пляже могут заразиться ротавирусом, получить солнечный ожог или тепловой удар из-за несовершенной защиты организма, рассказал доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков.
"Кожа детей первого года жизни сильно подвержена негативному воздействию прямого солнечного света из-за того, что пигментообразующая функция еще только формируется... При высокой температуре воздуха ребенок может заработать тепловой удар из-за несовершенной системы терморегуляции. При купании ребенка в открытом водоеме существует риск заражения инфекциями, в том числе ротавирусной", - сказал Батраков NEWS.ru.
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По словам врача, кожа грудных детей сильно подвержена солнцу, поэтому им рекомендовано находиться только в рассеянных лучах. Кроме того, иммунная система малышей еще не сформирована, а нежная кожа не способна противостоять агрессивному солнцу, поэтому ожоги и перегрев случаются быстрее, чем у взрослых, добавил педиатр.
"Учитывайте, что, если грудной ребенок не купался, а в воду окунались родители или другие члены семьи, все равно возможно заражение, к примеру, ротавирусной инфекцией, у которой водный путь передачи возбудителя. Поэтому детей первого года жизни перед походом на пляж лучше вакцинировать", - отметил Батраков.
Также врач предупредил, что песок на пляже опасен для маленьких детей: он может попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.
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