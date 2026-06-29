Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиция Москвы по Украине не претерпевает изменений.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы была изложена два года назад главой государства в выступлении в МИД.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Позиция Москвы по Украине, изложенная президентом России Владимиром Путиным в МИД РФ в 2024 году, не претерпевает изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наша позиция хорошо известна, наша позиция не претерпевает изменений. Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в министерстве иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не передавала ли Москва Киеву свои предложения по ситуации на Украине.