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Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем пройдет в Сербии - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
18:19 29.06.2026
Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем пройдет в Сербии

Перенесенный матч Лиги наций между Ирландией и Израилем пройдет в Сербии

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перенесенный матч группового этапа Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля пройдет 4 октября в сербском городе Бачка-Топола без зрителей.
  • Ответный матч, в котором Израиль будет выступать в качестве домашней команды, состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Перенесенный матч группового этапа Лиги нацией между сборными Ирландии и Израиля пройдет в Сербии, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.
Изначально встреча должна была пройти 4 октября на стадионе "Авива" в ирландском Дублине. В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил запрос на проведение матча на нейтральном поле и без зрителей. Как сообщал The Guardian, решение о переносе места проведения игры было принято после призывов к бойкоту со стороны игроков, болельщиков и местных знаменитостей.
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Встреча пройдет 4 октября в сербском городе Бачка-Топола без зрителей. Ответный матч, в котором Израиль будет выступать в качестве домашней команды, состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября.
Ранее Футбольная ассоциация Ирландии подала ходатайство с требованием отстранить Израиль от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, указывая на нарушение устава: недостаточную политику против расизма и деятельность израильских клубов в поселениях Западного берега без согласия Палестинской футбольной ассоциации.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) постановила не исключать команды израильских поселений Западного берега из чемпионата Израиля. Организация объяснила это тем, что окончательный правовой статус территорий остается "нерешенным вопросом международного публичного права". Палестинская футбольная ассоциация обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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