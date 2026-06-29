Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем пройдет в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ Перенесенный матч группового этапа Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля пройдет 4 октября в сербском городе Бачка-Топола без зрителей.

Ответный матч, в котором Израиль будет выступать в качестве домашней команды, состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Перенесенный матч группового этапа Лиги нацией между сборными Ирландии и Израиля пройдет в Сербии, сообщается на Перенесенный матч группового этапа Лиги нацией между сборными Ирландии и Израиля пройдет в Сербии, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.

Изначально встреча должна была пройти 4 октября на стадионе "Авива" в ирландском Дублине . В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил запрос на проведение матча на нейтральном поле и без зрителей. Как сообщал The Guardian, решение о переносе места проведения игры было принято после призывов к бойкоту со стороны игроков, болельщиков и местных знаменитостей.

Встреча пройдет 4 октября в сербском городе Бачка-Топола без зрителей. Ответный матч, в котором Израиль будет выступать в качестве домашней команды, состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября.

Ранее Футбольная ассоциация Ирландии подала ходатайство с требованием отстранить Израиль от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, указывая на нарушение устава: недостаточную политику против расизма и деятельность израильских клубов в поселениях Западного берега без согласия Палестинской футбольной ассоциации.