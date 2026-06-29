Перегудов получил премию "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссуру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая режиссура» за спектакль «Сны моего отца 2.0» Театра Маяковского.
- Спектакль отмечен за гениальные тексты Романа Михайлова и сценографию Владимира Арефьева.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая режиссура" в спектакле "Сны моего отца 2.0" Театра Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
"Это очень важный для меня спектакль по двум причинам: во-первых, это спектакль по гениальным текстам Романа Михайлова, во-вторых, там гениальная сценография Владимира Арефьева. Он очень непростой для театра, для всех цехов, поэтому на самом деле большое спасибо цехам и всем, кто этот спектакль каждый раз собирает", - сказал Перегудов, получая награду.