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Перегудов получил премию "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссуру - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:23 29.06.2026
Перегудов получил премию "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссуру

Перегудов получил премию "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая режиссура"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРежиссер Егор Перегудов
Режиссер Егор Перегудов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Егор Перегудов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая режиссура» за спектакль «Сны моего отца 2.0» Театра Маяковского.
  • Спектакль отмечен за гениальные тексты Романа Михайлова и сценографию Владимира Арефьева.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая режиссура" в спектакле "Сны моего отца 2.0" Театра Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
"Это очень важный для меня спектакль по двум причинам: во-первых, это спектакль по гениальным текстам Романа Михайлова, во-вторых, там гениальная сценография Владимира Арефьева. Он очень непростой для театра, для всех цехов, поэтому на самом деле большое спасибо цехам и всем, кто этот спектакль каждый раз собирает", - сказал Перегудов, получая награду.
Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Вчера, 22:20
 
КультураЕгор Перегудов
 
 
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