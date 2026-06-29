Подготовка к переговорам в Катаре пока не ведется, заявили посольство Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство Ирана в Катаре не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе.

Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, которая должна была состояться во вторник в столице Катара Дохе.

Подготовка к встрече пока не ведется, так как информации о переговорах не поступало.

ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Посольство Ирана в Катаре не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.

« "Мы не получили до сих пор никакой официальной информации по этому поводу", - сказали в посольстве.

В связи с этим, по словам собеседника агентства, подготовка к встрече пока не ведется.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с утверждением, что США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.