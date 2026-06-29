Подготовка к переговорам в Катаре пока не ведется, заявили посольство Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство Ирана в Катаре не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе.
- Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, которая должна была состояться во вторник в столице Катара Дохе.
- Подготовка к встрече пока не ведется, так как информации о переговорах не поступало.
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Посольство Ирана в Катаре не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.
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"Мы не получили до сих пор никакой официальной информации по этому поводу", - сказали в посольстве.
В связи с этим, по словам собеседника агентства, подготовка к встрече пока не ведется.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с утверждением, что США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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