США на переговорах с Ираном в Дохе будут представлять Уиткофф и Кушнер

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США на переговорах с Ираном в Дохе.

Переговоры пройдут во вторник в столице Катара Дохе по запросу Ирана.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.

« "Спецпосланник Уикофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для участия в высокоуровневых встречах на этой неделе, пока мы продолжаем обсуждать меморандум о взаимопонимании", - заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее в понедельник замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.