Источник: Турция может быстро организовать переговоры по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Организация нового раунда российско-украинских переговоров в Турции не займет много времени, если Москва и Киев дадут четкий сигнал о готовности к переговорам.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическому урегулированию конфликта и считает переговоры единственным путем к достижению устойчивого мира.

АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Организация нового раунда российско-украинских переговоров в Турции не займет много времени, если Москва и Киев подадут четкий сигнал о готовности вновь сесть за стол переговоров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Если стороны дадут четкий сигнал о готовности к переговорам, их организация в Турции не займет много времени. Турция обладает необходимым опытом и готова вновь предоставить площадку для диалога", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическому урегулированию конфликта и считает переговоры единственным путем к достижению устойчивого мира.

Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил 26 июня посол РФ в Турции Сергей Вершинин.