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Источник: Турция может быстро организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 29.06.2026
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05:56 29.06.2026
Источник: Турция может быстро организовать переговоры по Украине

РИА Новости: Турция может быстро организовать переговоры по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организация нового раунда российско-украинских переговоров в Турции не займет много времени, если Москва и Киев дадут четкий сигнал о готовности к переговорам.
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года.
  • Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическому урегулированию конфликта и считает переговоры единственным путем к достижению устойчивого мира.
АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Организация нового раунда российско-украинских переговоров в Турции не займет много времени, если Москва и Киев подадут четкий сигнал о готовности вновь сесть за стол переговоров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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"Если стороны дадут четкий сигнал о готовности к переговорам, их организация в Турции не займет много времени. Турция обладает необходимым опытом и готова вновь предоставить площадку для диалога", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическому урегулированию конфликта и считает переговоры единственным путем к достижению устойчивого мира.
Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил 26 июня посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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