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СМИ: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения - РИА Новости, 29.06.2026
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02:43 29.06.2026
СМИ: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения

Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что технические переговоры США и Ирана по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании продолжатся.
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу, также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга.
"Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании", – цитирует СМИ собеседника.
На выходных страны обменялись ударами. Центральное командование ВС США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке.
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