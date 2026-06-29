СМИ: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям соглашения

Краткий пересказ от РИА ИИ Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что технические переговоры США и Ирана по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании продолжатся.

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу, также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга.

"Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании", – цитирует СМИ собеседника.