В Париже молния ударила в шпиль Эйфелевой башни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эйфелеву башню в Париже ударила молния.
- Из-за непогоды был прерван финальный матч Топ-14 по регби на стадионе «Стад де Франс».
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Разряд молнии во время грозы ударил шпиль Эйфелевой башни в центре французской столицы, сообщает телеканал BFMTV.
"В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния", - говорится в материале.
Согласно сообщению телеканала, в период разгула стихии на вершине Эйфелевой башни скорость порывов ветра достигла 104,8 км/ч. Непогода была настолько сильной, что был прерван финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.
По информации французского медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные непогода в некоторых частях Франции сопровождалась градом диаметром 2-3 сантиметра, говорится в сообщении BFMTV.
Масштабные грозы во Франции пришли на смену затяжному периоду аномальной жары, охватывавшей не только республику, но и ряд других стран Европы. Ранее метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превышала ее.
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