Оже-Альяссим обыграл Шевченко на старте Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:1, 6:4.
- В следующем раунде Оже-Альяссим сыграет с хорватом Дино Прижмичем.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Матч завершился победой Оже-Альяссима (3-й номер посева) над Шевченко со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
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В следующем раунде Оже-Альяссим сыграет с хорватом Дино Прижмичем.
Результаты других матчей:
Артур Риндеркнеш (Франция, 25) - Оливер Тарвет (Великобритания) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:6, 7:5;
Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Жоао Фонсека (Бразилия, 24) - 6:7 (4:7), 4:6, 3:6;
Итан Куинн (США) - Лучано Дардери (Италия, 14) - 7:6 (9:7), 7:5, 6:2.
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