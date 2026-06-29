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Оже-Альяссим обыграл Шевченко на старте Уимблдона - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Теннис
 
20:50 29.06.2026
Оже-Альяссим обыграл Шевченко на старте Уимблдона

Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Шевченко в первом круге Уимблдона

© Kelly DefinaКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Kelly Defina
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:1, 6:4.
  • В следующем раунде Оже-Альяссим сыграет с хорватом Дино Прижмичем.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Матч завершился победой Оже-Альяссима (3-й номер посева) над Шевченко со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Соболенко успешно стартовала на Уимблдоне
Вчера, 20:41
В следующем раунде Оже-Альяссим сыграет с хорватом Дино Прижмичем.
Результаты других матчей:
Артур Риндеркнеш (Франция, 25) - Оливер Тарвет (Великобритания) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:6, 7:5;
Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Жоао Фонсека (Бразилия, 24) - 6:7 (4:7), 4:6, 3:6;
Итан Куинн (США) - Лучано Дардери (Италия, 14) - 7:6 (9:7), 7:5, 6:2.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Вчера, 19:57
 
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