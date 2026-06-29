В Северной Осетии отменили режим ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим ракетной опасности на территории Северной Осетии отменили по сообщению главы республики Сергея Меняйло.
ПЯТИГОРСК, 29 июн – РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Отбой ракетной опасности", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В понедельник ракетную опасность объявили на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья.
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