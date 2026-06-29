В Оренбурге владельца ночного клуба осудили за организацию ЛГБТ*-вечеринок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбурге суд приговорил владельца ночного клуба и двух его сотрудников к лишению свободы за организацию вечеринок в формате ЛГБТ*.
- Подсудимые были обвинены в организации и участии в деятельности экстремистской организации.
- Суд взыскал с владельца заведения преступные доходы от деятельности экстремистской организации в сумме свыше 1 миллиона рублей.
УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге приговорил к различным срокам лишения свободы владельца ночного клуба и двух его сотрудников за организацию вечеринок в формате ЛГБТ*, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
Судом установлено, что владелец, администратор и арт-директор бара Pose, зная о вступившем в законную силу решении Верховного суда Российской Федерации о признании международного общественного движения ЛГБТ* и его структурных подразделений экстремистской организацией и запрещении ее деятельности на территории Российской Федерации, с целью продолжения деятельности данной организации под видом работы ночного заведения осуществляли организацию мероприятий, объединенных общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения, следует из релиза.
Отмечается, что вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал.
"Суд назначил им основные наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, дополнительные наказания в виде ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в соответствии с требованиями закона суд взыскал с владельца заведения полученные преступные доходы от деятельности экстремистской организации в общей сумме свыше 1 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
"Данное уголовное дело является первым возбужденным в Российской Федерации по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации. Приговор суда не вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
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