Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге владельца ночного клуба осудили за организацию ЛГБТ*-вечеринок - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 29.06.2026 (обновлено: 10:29 29.06.2026)
В Оренбурге владельца ночного клуба осудили за организацию ЛГБТ*-вечеринок

В Оренбурге трех человек осудили за организацию ЛГБТ-вечеринок в ночном клубе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбурге суд приговорил владельца ночного клуба и двух его сотрудников к лишению свободы за организацию вечеринок в формате ЛГБТ*.
  • Подсудимые были обвинены в организации и участии в деятельности экстремистской организации.
  • Суд взыскал с владельца заведения преступные доходы от деятельности экстремистской организации в сумме свыше 1 миллиона рублей.
УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге приговорил к различным срокам лишения свободы владельца ночного клуба и двух его сотрудников за организацию вечеринок в формате ЛГБТ*, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
"В Центральном районном суде города Оренбурга оглашен приговор по уголовному делу в отношении троих молодых людей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ - организация и участие в деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Зеленский встретился с деятелями культуры и поддержал ЛГБТ*
12 июня, 01:12
Судом установлено, что владелец, администратор и арт-директор бара Pose, зная о вступившем в законную силу решении Верховного суда Российской Федерации о признании международного общественного движения ЛГБТ* и его структурных подразделений экстремистской организацией и запрещении ее деятельности на территории Российской Федерации, с целью продолжения деятельности данной организации под видом работы ночного заведения осуществляли организацию мероприятий, объединенных общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения, следует из релиза.
Отмечается, что вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал.
"Суд назначил им основные наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, дополнительные наказания в виде ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в соответствии с требованиями закона суд взыскал с владельца заведения полученные преступные доходы от деятельности экстремистской организации в общей сумме свыше 1 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
"Данное уголовное дело является первым возбужденным в Российской Федерации по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации. Приговор суда не вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено
Андрей Котов в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд в Москве посмертно рассматривает дело организатора ЛГБТ*-туров
5 октября 2025, 07:11
 
ОренбургРоссияОренбургская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала