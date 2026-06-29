Армянская оппозиция усомнилась в беспристрастности судьи КС Сафарян

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители армянской оппозиции усомнились в беспристрастности судьи Конституционного суда Армении Седы Сафарян при рассмотрении исков, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня.

Судья Сафарян заявила на заседании КС о желании уточнить у трех политических сил, повлияла ли оказываемая им российскими должностными лицами поддержка на итоги выборов.

Исковые заявления в Конституционный суд подали несколько политических блоков и партий, решение по делу должно быть опубликовано не позднее 4 июля.

ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Представители армянской оппозиции усомнились в беспристрастности судьи конституционного суда (КС) Армении Седы Сафарян при рассмотрении исков семи политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня, обвинив ее в том, что она выступает с политическими заявлениями во время процесса.

В понедельник Сафарян в ходе заседания КС заявила, что хочет уточнить у трех политических сил, "повлияла оказываемая им российскими должностными лицами поддержка на итоги выборов". Она не уточнила какие три силы имеет в виду, однако повторила тезис премьера Армении Никола Пашиняна о "трехголовой партии", под которой он подразумевает блоки "Армения" и "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения".

В ответ представитель блока "Сильная Армении" Арам Вардеванян попросил уточнить, является ли вопрос политическим или правовым. "Складывается впечатление, что это контраргумент, с которым могут выступать лишь ответчик или третьи стороны. Может кто-то из судей сочтет, что это может стать основанием для принятия решения о невозможности участия судьи (Сафарян – ред.) в процессе", - заявил Вардеванян.

Представитель блока Армении Татевик Согоян заявила, что судья КС, говоря обобщенно о "трех силах", фактически распространяет тезисы правящей силы. А представляющий партию "Процветающая Армения" адвокат Арам Орбелян подчеркнул, что иностранные государства действительно вмешивались в выборы в Армении, поддерживая правящую партию "Гражданский договор".

Исковые заявления в Конституционный суд 19 июня подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".

Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля.

Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.