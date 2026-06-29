В Северной Осетии объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Северной Осетии объявлена ракетная опасность.
- Глава республики предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.
ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"На территории Северной Осетии объявлена ракетная опасность", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава региона также сообщил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.
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