В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности.
- Ракетная опасность в регионе была объявлена в понедельник в 17:56 мск.
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работают сирены.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник в 17.56 мск.
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"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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